Coronavirus, test sierologici al via in Sicilia. Ecco quando costano e dove farli 

Al via anche in Sicilia i test sierologici per il coronavirus. In pratica, sono semplici esami del sangue che permettono di capire se abbiamo sviluppato gli anticorpi per il Covid-19, cioè siamo entrati in contatto con il virus e abbiamo superato la malattia. I test saranno gratuiti per una serie di categorie esposte al contatto frequente con gli altri, come gli operatori sanitari.

Poi, chi vorrà, potrà farlo ad un prezzo deciso dalla Regione e compreso tra 10 e 35 euro, perchè i tipi di esame sono diversi. Con 10 euro in più lo si può fare a domicilio.

Chi risulta positivo verrà segnalato all’Asp, messo in quarantena e sottoposto al tampone. Il test sarà effettuato da 138 laboratori (70 convenzionati e 68 pubblici).

I primi a farlo saranno i dipendenti delle aziende sanitarie pubbliche (compresi ex Pip e Sas) e specialisti ambulatoriali, medici …









