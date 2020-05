Coronavirus, la terapia al plasma iperimmune anche al Policlinico di Palermo

La terapia del plasma iperimmune arriva anche al Policlinico di Palermo dopo che è arrivato il via libera da parte del comitato etico che consente l’utilizzo del siero con gli anticorpi delle persone guarite dal Covid-19.

Ad occuparsi della produzione del siero sarà l’Unità Immunotrasfusionale dello stesso Policlinico. Sono 910 i guariti siciliani dal Coronavirus e tra loro si cercheranno i volontari per la donazione del sangue.

A Pavia, Mantova, Bolzano e Padova si utilizza già da qualche settimana questa sperimentazione che sta dando dati incoraggianti, anche se al momento non ci sono evidenze scientifiche su questo tipo di terapia che è comunque seguita anche dall’Istituto Superiore di Sanità.

“L’anticorpo monoclonale ha dimostrato di saper neutralizzare sia il coronavirus del Covid-19, che quello della Sars e, secondo i ricercatori, ha buone possibilità di diventare un futuro farmaco anti Covid-19 – afferma …









