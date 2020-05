Coronavirus, in Sicilia al via i test sierologici. Ecco chi ne ha diritto e con quali procedure

Al via i test sierologici anche in Sicilia per scovare gli anticorpi del Covid-19. Come funzioneranno? Quali saranno i costi e le priorità? Ha fatto chiarezza una circolare dell’assessorato alla Salute che fornisce tutti i dettagli in merito. La priorità è data anzitutto alle persone ad alto-medio rischio il cui test sarà a carico del servizio sanitario nazionale o dei datori di lavoro. Gratis il test anche per i “ministri dell’eucarestia” in prima linea contro l’emergenza.

I cittadini potranno sottoporsi all’esame specifico nei laboratori accreditati a prezzi stabiliti dalla Regione. Cosa accade se un paziente risulta positivo? Quest’ultimo verrà segnalato all’Asp e verrà messo in isolamento come da protocollo, dopo aver effettuato il tampone. Il prezzo dei test si aggirerà tra i 10 …









