Coronavirus, i dati di oggi a Trapani e in provincia

Questo il quadro riepilogativo della situazione aggiornato ad oggi 8 maggio 2020.

REGIONE SICILIANA: Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 98.711 (+3.016 rispetto a ieri), su 88.497 persone: di queste sono risultate positive 3.301 (+13), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.127 (0), 921 sono guarite (+11) e 253 decedute (+2).

Degli attuali 2.127 positivi, 329 pazienti (-41) sono ricoverati – di cui 19 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.798 (+41) sono in isolamento domiciliare.

PROVINCIA DI TRAPANI: Il numero dei positivi in provincia è di 12 così distribuiti nei vari comuni:

Alcamo 5; Castelvetrano 1; Mazara del Vallo 2; Trapani 3; Valderice 1. Ad oggi sono stati effettuati 6.211 tamponi e 3.448 test sierologici su personale sanitario. I decessi sono 5, i ricoverati 4 mentre i guariti e dimessi 108.













