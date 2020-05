Coronavirus, al via in Sicilia i test sierologici. Cosa sono, quanto costano e dove farli

In Sicilia al via i test sierologici per la ricerca degli anticorpi al Coronavirus.

L’assessorato regionale alla Salute con una circolare ha stabilito costi e criteri per eseguirli.

Non solo operatori sanitari, categorie a rischio, e forze dell’ordine, ma potranno farli anche tutti i cittadini, pagando però.

I test sierologici vengono fatti su un campione di sangue e accertano se abbiamo contratto il Coronavirus e sviluppato gli anticorpi. E’ una procedura diversa del tampone che stabilisce se si è positivi al Covid o meno.

La priorità verrà data alle categorie ad alto e medio rischio: dipendenti della ziende sanitarie pubbliche, specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale, pediatri, personale delle Usca, operatori del 118 e dei pronto soccorso, ma anche per detenuti e personale delle carcere. Per loro i test saranno gratuiti, garantiti dal servizio sanitario regionale. Per il personale e gli ospiti di case di cura, case …









