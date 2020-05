Castellammare, il bilancio dei controlli anti-covid della Polizia Municipale

Nel mese di aprile sono state controllate 729 persone, 1578 verifiche sulle attività con 12 sanzioni per chi non si è attenuto alle misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus: è questo il numero dei controlli effettuati dalla polizia Municipale nel mese appena trascorso.



In piena “fase1” controlli più che raddoppiati rispetto al mese di marzo quando gli agenti di polizia municipale guidati dal comandante Osvaldo Busi, avevano controllato 338 persone e 629 attività commerciali.

Ad aprile non ci sono state denunce ( 2 persone, invece, a marzo) ma sono state emesse 12 sanzioni alle attività commerciali in particolare nei periodi festivi quali Pasqua e pasquetta e qualcuno il 25 aprile (2 sanzioni)



Trend di controlli della polizia municipale di Castellammare crescente poiché proprio nel mese di aprile, nella appena terminata cosiddetta “Fase1”, il Governo nazionale, con diversi DPCM ha inasprito le misure per …









Leggi la notizia completa