Campobello, furto di pc e tablet al “Geometra”: dura condanna del sindaco Castiglione

Il sindaco Giuseppe Castiglione esprime indignazione e amarezza per il raid vandalico perpetrato giorni fa ai danni dell’Istituto Tecnico per Geometri “V. Accardi” di Campobello, preso d’assalto da ignoti che hanno rubato tutti i pc portatili e i tablet della scuola.

I ladri si sono introdotti dal retro dell’istituto scolastico, rompendo 3 porte e disattivando il sistema di allarme. Una volta entrati, hanno dunque agito indisturbati, rovistando negli uffici della segreteria e trafugando complessivamente 12 pc portatili, 1 computer fisso, 30 tablet, un televisore del laboratorio linguistico, diversi mixer, 4 videoproiettori e altro materiale tecnologico (mouse, alimentatori, etc.)

Il furto è stato scoperto dal segretario della scuola, dott. Antonino Di Natale, ed è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione, che stanno svolgendo le indagini.

«Non posso che condannare duramente – afferma il sindaco Castiglione – questo gravissimo episodio di vandalismo che colpisce una scuola, …









Leggi la notizia completa