Buoni spesa: la Regione in ritardo, il Comune di Trapani non ci sta e fissa il termine per il primo turno

Troppi ritardi da parte della Regione. Il Comune di Trapani non ci sta e fissa il giro di boa per il primo turno di “Buoni Spesa”.

Nella seduta di ieri, infatti, con apposita delibera la Giunta municipale ha fissato per il 10 maggio il termine ultimo per accedere al primo turno.

Ed ecco i numeri: su circa 3600 richieste, presentate in più modalità dai cittadini (via mail, patronati, sportello), circa 2000 sono state le pratiche accettate e conseguentemente 1600 quelle respinte.

Su una disponibilità di 630.000 euro, 550.000 provengono dallo stanziamento statale, 10.000 euro da donazioni e 70.000 euro dal bilancio comunale. Il secondo turno di buoni spesa stabilisce la misura del 50% del buono assegnato in precedenza (esempio chi ha percepito il buono di € 400 avrà diritto al secondo buono di € 200) ma ad una condizione e cioè che la situazione economica finanziaria del nucleo familiare del richiedente sia la …









