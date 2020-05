Arrestato giovane castelvetranese per evasione

In data 6 maggio 2020, i Carabinieri della Stazione di Marinella, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per il reato di evasione M. G., castelvetranese, cl.86, disoccupato e gravato da precedenti di polizia.

In località Triscina di Selinunte, l’uomo nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari – applicata a seguito dell’arresto con l’accusa di furto aggravato del 23 aprile scorso – non è stato trovato in casa al momento del controllo da parte dei militari, in palese violazione delle prescrizioni impartite, in quanto sprovvisto di autorizzazione. Dopo essere stato rintracciato dai militari, l’uomo è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, per le ulteriori incombenze.

L’arrestato si era già allontanato senza autorizzazione solo pochi giorni fa, il 4 maggio: anche in quella circostanza era stato immediatamente intercettato e dichiarato in …









