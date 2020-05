Un market della droga nel centro di Marsala. Arrestato un uomo

Nonostante i divieti per il contenimento del Covid c’era un gran via vai di ragazzi in un’abitazione nel centro storico di Marsala.

Andavano tutti a casa di Giovanni Antonio Galfano, marsalese di 42 anni già noto alle forze dell’ordine, per comprare marijuana. I carabinieri di Marsala hanno scoperto il giro di spaccio osservando tutti i movimenti. Il blitz è scattato quando i carabinieri hanno fermato due ragazzi appena usciti dalla casa di Galfano con l’hashish appena comprata. La perquisizione in casa dell’uomo ha permesso di trovare il bilancino di precisione e il denaro appena ricevuto dai ragazzi. Galfano ha tentato di liberarsi della droga buttandola dalla finestra, ma i carabinieri hanno trovato tutto: 32 grammi di marijuana. Per Galfano è scattato l’arresto. Qui i dettagli dell’operazione nella nota dei Carabinieri.

