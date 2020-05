Tragedia “greca” 4.0: 10 euro a pratica evasa , lo scandalo della CIG e della Regione Siciliana

Non sono mai stata una pro Musumeci ma ultimamente gli ho riconosciuto l’ottimo lavoro svolto in occasione dell’emergenza Mr. Covid 19, l’aver saputo agire meglio del Governo nazionale e della Lombardia messi assieme. Però…però…non mi sarei mai aspettata una “caduta” diciamo, per non essere volgare, di stile. Mi auguro non sia notizia confermata, perché lo sdegno è non poco.

In una tragedia “greca” che vede coinvolti almeno 130 mila siciliani che attendono i soldi della Cassa Integrazione in deroga (che l’Inps non può pagare se le regioni non finalizzano le pratiche) per cercare di sopravvivere non fare baldoria, si contrappongono quei lavoratori fortunati in seno alla Regione, specificatamente all’assessorato al Lavoro, che chiedono 10 euro per ogni pratica espletata. Col beneplacito di certe sigle sindacali? Speriamo di no!!!

…









