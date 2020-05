Tra incertezze e dubbi sul futuro anche Il Marsala Futsal attende indicazioni certe dalla FIGC

A soli tre giorni dall’inizio della così detta fase 2, in funzione alla crisi COVID 19, per quanto riguarda la FIGC nessuna indicazione importante arriva ancora dalle sedi federali alle società dilettantistiche regionali come il Marsala Futsal, impegnato nel campionato di serie C1 di calcio a cinque.

Tutto rimane bloccato, almeno fino al 18 maggio 2020 per come si era appreso dal comunicato ufficiale del 2 maggio scorso. Slitta in oltre la riunione del Consiglio Federale nazionale fissato per l’ 8 maggio dal quale dovevano giungere certezze circa le sorti dei campionati tutti. All’orizzonte si fa sempre più chiara l’ipotesi della sospensione definitiva dei campionati, con un epilogo di stagione che vedrebbe le squadre in testa alle classifiche promosse alla categoria successiva e nessuna retrocessione.

Vista la moltitudine di problematiche che attanaglia il mondo dello sport e in particolare quello del calcio, …









