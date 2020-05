Sicilia, il caos alla Regione sulla cassa integrazione. Polemiche e dimissioni

Aumentano le polemiche, e aumenta anche il caos, sui ritardi clamorosi nella validazione delle pratiche per la cassa integrazione in deroga da parte della Regione Siciliana.

La giornata di ieri, vissuta ad altissima tensione ai piani alti della Regione, si è conclusa con le dimissioni del dirigente generale dell’assessorato regionale del Lavoro Giovanni Vindigni. La decisione e’ arrivata dopo un colloquio riservato con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, d’intesa con l’assessore Antonio Scavone, le ha accolte. La Giunta ha affidato l’incarico ad interim al ragioniere generale Giovanni Bologna, che si e’ insediato.

Il dirigente era stato al centro delle polemiche per un’intesa con i sindacati per un premio di produzione, compreso tra 8 e 10 euro, per ogni pratica di cassa integrazione in deroga ultimata. “Vindigni e’ persona perbene trovatasi, suo …









