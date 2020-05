Sempre più guariti in provincia di Trapani. Adesso i positivi al Coronavirus sono 13

Scendono a 13 gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani.

Di giorno in giorno sempre più guariti nel Trapanese. Rispetto a ieri sono 12 le persone non più positive al Covid-19.

I dati dell’Asp di Trapani confermano che Salemi, città dichiarata “zona rossa” all’inizio dell’emergenza Covid, non ha più contagiati.

Così sono distribuiti i 13 contagiati per città: 5 ad Alcamo, uno a Castelvetrano, 2 a Mazara, 3 a Trapani, 2 a Valderice. Sono scesi a zero, invece, Campobello, Castellammare, Erice, Gibellina, Marsala, Paceco, Salemi, città che fino a qualche giorno fa contavano dei contagiati.

Su 13 attuali positivi in 4 si trovano ancora ricoverati, di cui uno in terapia intensiva, al Covid Hospital di Marsala. Da quando è cominciata l’emergenza in provincia di Trapani sono state contagiate 125 persone, di cui 107 sono guarite e 5 decedute.

Sono in totale 6010 i tamponi effettuati, e 3427 i test sierologici sul personale









