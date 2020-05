 Sanificazione del territorio con Disinfezione, Disinfestazione e Deratizzazione. A chiederla i consiglieri del gruppo misto

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Rossana Ditta, Giuseppa Coppola, Ignazio Maltese, componenti del “Gruppo Misto” PREMESSO · che la Regione Siciliana, per l’epidemia da Covid-19, ha stanziato risorse finanziarie per il Comune di Castelvetrano a copertura dei costi delle obbligatorie operazioni di sanificazione della città, degli uffici pubblici e degli edifici scolastici; · che ad oggi è avvenuta solo una sanificazione, attuata mediante lavaggio di alcune strade della città, peraltro senza indicazione espressa dei criteri utilizzati per la scelta delle stesse; · che l’avvio della fase 2 dell’emergenza e il conseguente venir meno del dovere di “restare a casa” rendono necessario provvedere con urgenza a nuove sanificazioni mediante disinfezione dell’intero territorio comunale, di tutti gli uffici pubblici e, al più presto, degli edifici scolastici; · che la possibilità di abitare le seconde case, l’imminenza …









