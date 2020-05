Modello Salemi, da zona rossa a nessun positivo

Salemi, ex zona rossa, non ha più nemmeno un cittadino positivo al Coronavirus. Quota zero è stata raggiunta stamane, ecco le parole del sindaco Venuti.

“Sono state settimane difficili per la città ma siamo riusciti a venirne fuori grazie anche al lavoro dell’Asp e all’impegno di tutti i salemitani che sono stati capaci di mettere in campo disciplina di comportamento e un grande spirito di solidarietà reciproca. Adesso dobbiamo continuare con i comportamenti responsabili. L’unità d’intenti ha pagato e adesso bisogna rimanere uniti per affrontare un’altra pagina complicata, quella delle difficoltà economiche. Ci sarà da lavorare tutti insieme per la fase della ricostruzione. Imprenditori, forze politiche, attori sociali e semplici cittadini dovranno remare tutti dalla stessa parte”.









