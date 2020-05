Messina Denaro, Graviano e quell’orologio da mezzo miliardo di lire 

Un orologio che valeva 500 milioni delle vecchie lire, mezzo miliardo. Fu visto da Graviano, al polso di Berlusconi. E Graviano rimase così impressionato da raccontarlo a Messina Denaro.

Lo racconta il pentito Giovanni Brusca in uno degli interrogatori depositati nel processo sulla ‘ndrangheta stragista che si tiene a Reggio Calabria. E’ un interrogatorio del 2018. Brusca racconta che stava leggendo le motivazioni della sentenza per il processo sulla trattativa Stato – mafia e gli è venuto in mente un episodio che non aveva mai detto prima.

Era il 1995, lui era a Dattilo, frazione di Paceco, con Matteo Messina Denaro, per dei chiarimenti. Ad un certo punto, parlando del più e del meno, Messina Denaro gli confidò che Graviano gli aveva detto di aver visto al polso di Silvio Berlusconi un orologio da mezzo miliardo di lire. Ciò a conferma degli ottimi rapporti, secondo Messina …









