Mazara, Troppa gente in giro. Imprudenza generale. Verso una nuova “serrata”?

Sono state diverse le segnalazioni giunte alla nostra redazione, anche con foto, che documentano tanta, troppa gente in giro. Per le vie della città di Mazara del Vallo dopo il 4 maggio con la partenza della cosiddetta “fase 2” dell’emergenza covid-19

C’è troppa gente in circolazione. Ci sono tantissimi cittadini per le vie principali della città, e spesso riuniti in gruppi senza le obbligatorie “distanze sociali” né tanto meno con le mascherine. Per non parlare del lungomare che, soprattutto a partire dal pomeriggio viene popolato da gruppi di sportivi, o anche pseudo tali, che fanno le “vasche” raccontandosi, quasi gomito a gomito, le loro esperienze vissute durante questi due mesi “lockdown”.

Vi è un vero e proprio tam tam sui social di cittadini estremamente preoccupati che danno la percezione di un pericoloso ‘liberi tanti’, se …









Leggi la notizia completa