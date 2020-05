Mazara, crolla il tetto della cucina. Coppia in quarantena salva per miracolo

Poteva davvero provocare una tragedia il crollo di una parte del tetto di un appartamento ove vivono due coniugi mazaresi al momento in stato di quarantena a causa dell’emergenza covid-19.

Il fatto è accaduto nella tarda mattinata del 5 maggio in un appartamento al primo piano di via Celso n.17 (a dx in foto copertina). In casa vi erano soltanto i due coniugi, il marito V.M. (63 anni) e la moglie P.G. (55 anni) e nessun’altro considerato che la coppia –come predetto- da giorni sta effettuando la quarantena obbligatoria considerato che la signora era tornata da Milano ove insegnava.

Senza nessun segnale che ne potesse anticipare il cedimento, ad un certo punto è venuto giù il tetto della cucina; in quel momento in quella stanza si trovava il marito che è stato travolto dal crollo di alcune travi rimanendo pertanto ferito; la moglie è rimasta …









Leggi la notizia completa