Marsala: sorpreso dai Carabinieri a cedere stupefacente dalla propria abitazione del centro storico. 42enne in manette

Nella settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente GALFANO Giovanni Antonio, 42enne marsalese già noto ai militari per i suoi precedenti e gravato dalla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Il “via vai” di giovani assuntori dall’abitazione del GALFANO, nel pieno centro storico della città, non è infatti passato inosservato ai Carabinieri della Sezione Radiomobile che, disposti a poca distanza, ne monitoravano tutti i movimenti.

All’uscita dall’abitazione del GALFANO, quindi, i Carabinieri hanno immediatamente proceduto alla perquisizione personale di due ragazzi, trovati effettivamente in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish appena ricevuta dal 42enne marsalese, il quale è stato sorpreso dai militari nella sua abitazione con ancora in mano un bilancino di precisione ed il denaro costituente il …









Leggi la notizia completa