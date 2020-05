E’ morto a Marsala Vincenzo Caly.

Era nato il 10 Marzo 1945.

Docente in pensione, Caly ha insegnato per venticinque anni economia aziendale all’ Istituto Tecnico Commerciale “Garibaldi”, dove si era diplomato ragioniere nel 1965. In quella scuola da docente, è stato benvoluto e stimato dai tanti colleghi e da generazioni di studenti.

La scomparsa è avvenuta lunedì 4 Maggio 2020.









