 Lotta al Coronavirus fatta a suon di decreti, ordinanze e circolari. Sono 763 i provvedimenti

Il 22 gennaio 2019 una circolare del ministero della Salute dal titolo “Polmonite da nuovo Coronavirus (2019 n-cov) in Cina”, apriva la “fabbrica delle norme” che ha contraddistinto questo lunghissimo periodo di emergenza sanitaria.

100 giorni che hanno visto una mole incredibile di provvedimenti, decreti, norme, ordinanze, circolari e i famosi Dpcm del presidente del consiglio. In totale sono 763 i provvedimenti emanati da governo, commissari straordinari e governatori e rimaniamo in attesa del maxi decreto, annunciato a Pasqua e più volte rinviato, che contiene la somma di 55miliardi di euro di aiuti.

I vari atti sono così suddivisi: 224 governativi e tra questi 9 decreti legge e 13 Dpcm. 539 sono, invece, gli atti regionali. A guidare la classifica delle Regioni più produttive di ordinanze, l’Abruzzo con 55 e poi la Toscana con 50. Ne hanno fatto un uso molto più limitato, invece, la Regione più colpita dal Coronavirus, la Lombardia, con il presidente Fontana …









Leggi la notizia completa