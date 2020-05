Lo Curto: “Bene nuovi impianti smaltimento rifiuti in provincia di Trapani”

Via libera ai progetti di ampliamento dell’impianto pubblico di smaltimento rifiuti a Trapani, mentre nell’arco di un mese dovrebbe finalmente riaprire il Polo tecnologico di Castelvetrano per il trattamento dell’umido. È quanto emerso dal nuovo incontro in videoconferenza tra l’assessorato regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità e le Srr trapanesi, per fare il punto sullo stato di avanzamento delle iniziative.

“La provincia di Trapani si dimostra un modello in Sicilia – dice Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Ars – grazie all’impegno del governo Musumeci e al lavoro incessante dell’assessore Pierobon la provincia trapanese potrebbe raggiungere per prima l’autosufficienza bacinale nella gestione dei rifiuti. Questo significa dire addio ai viaggi in altre province, garantendo una riduzione dei costi, un minore impatto ambientale e un servizio più …









