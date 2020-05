L’avv. Rizzo risponde: Responsabilita’ penale del datore di lavoro in caso di contagio Covid 19 di un dipendente .

Fase 2 -aprire si ma con molta attenzione e rispettando scrupolosamente le norme sulla sicurezza. Vediamo a cosa si va incontro in caso anche di lievi omissioni della normativa anti contagio



La normativa vigente, considera il contagio da coronavirus in ambito di lavoro come un infortunio sul lavoro meritevole, in quanto tale, di copertura assicurativa Inail.

Il datore di lavoro, pertanto, è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p.in caso di contagio di un suo dipendente, e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., qualora il dipendente a seguito di contagio muoia, aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio.

L’articolo 42 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto Cura Italia”) ha previsto la copertura Inail …









