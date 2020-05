In provincia di Trapani il virus sta scomparendo. Sicilia, il caos cassa integrazione

In provincia di Trapani il virus sta scomparendo. Ma questo non è un liberi tutti che può consentire di abbassare la guardia.

Si stanno vedendo gli effetti della fase 1, quella del contenimento. Tra le città che scendono a quota zero positivi al Coronavirus c’è Marsala, dove tutto è cominciato: di Marsala è stato il primo positivo al Covid in provincia. A Marsala oggi arriva l’assessore regionale Ruggero Razza per annunciare novità sull’ospedale trasformato in Covid Hospital nelle scorse settimane per fronteggiare l’emergenza. Un ospedale che conta oggi soltanto quattro persone ricoverate. In questo senso si pensa ad una riapertura dei reparti e, manca solo l’ufficialità, all’allestimento del vecchio San Biagio come Covid Hospital.

Nel resto della Sicilia il trend è stabile sulla diffusione del virus, ma sono gli effetti dell’emergenza, gli …









