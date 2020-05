Il sostegno del Gruppo BricoTerm alle famiglie che si trovano in difficoltà

Il Gruppo Bricoterm, franchising specializzato nella vendita di prodotti del settore idraulico, elettrico e della ferramenta professionale, ha deciso di devolvere in beneficenza l’un per cento dei proventi del mese di Maggio, che verrà utilizzato per l’acquisto di generi alimentari da donare alle famiglie che si trovano in difficoltà, attraverso il coinvolgimento della Caritas e di alcune chiese della provincia di Trapani.

Pertanto, acquistando presso uno dei qualsiasi punti vendita di Bricoterm a Marsala, Trapani, Mazara e Petrosino, è possibile partecipare attivamente alla ricostruzione del Paese.

Perchè “tutti insieme ce la faremo, non lasciamo indietro nessuno!”

Visita il sito www.bricoterm.it per scoprire il punto vendita più vicino a te.









