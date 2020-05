Il 18 maggio si potrà tornare a messa: ecco come

Dal 18 maggio i fedeli potranno tornare a messa. È quanto stabilito dal protocollo che oggi è stato firmato dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, dal premier Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Gli ingressi saranno contingentati, sarà obbligato accedere con la mascherina e chi ha la temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° centigradi, non potrà accedere in chiesa.

Ecco cosa prevede il protocollo firmato oggi.

1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHE

L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.

Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’ente individua la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che …









