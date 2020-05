I fotografi e i video operatori del trapanese scrivono al Presidente Musumeci

Cerimonie ed eventi rimandati. Concreto il rischio di un crollo del fatturato durante la stagione estiva. Attraverso una lettera, indirizzata direttamente al governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, i fotografi e i video-operatori del trapanese, chiedono al Presidente di farsi carico presso il Governo nazionale della loro, compromessa, situazione.

I provvedimenti governativi adottati – si legge nella nota al Presidente – per contrastare l’epidemia da Corona-virus hanno bloccato da marzo fino ad ora tutte quelle celebrazioni ed eventi che costituiscono per fotografi e video-operatori la quasi totalità del reddito. Pare che alcune celebrazioni riprenderanno – sempre che tutto vada bene – nell’autunno di quest’anno e altre l’anno prossimo. Va da sé che pur non incassando nulla per i nove mesi che vanno da marzo fino a fine anno nel frattempo dovremo comunque pagare affitti/IMU, bollette …









Leggi la notizia completa