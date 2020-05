Gibellina. Riaperti i termini per l’assegnazione dei contributi per la rimozione di amianto

Gibellina. Il Comune ha prorogato al 19 maggio la scadenza per richiedere la concessione dei contributi per la rimozione dell’amianto.

Di seguito elenchiamo i requisiti e le modalità per richiedere il contributo.

Coloro che possono presentare la domanda sono tutti i cittadini proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, ubicati nel territorio del Comune di Gibellina, che ne avevano già comunicato l’esistenza con apposita auto notifica.

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune entro le 10:00 del 19.05.2020, attraverso la compilazione dell’apposito modello messo a disposizione dal Comune, e scaricabile dal sito istituzionale nella sezione Sportello Amianto, oltre che nella sezione amministrazione trasparente.

I beneficiari del contributo dovranno trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, e comunque entro sette giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo, la documentazione fotografica del sito; …









