Covid-19, zero positivi a Salemi

Il sindaco Venuti: “Ora la ricostruzione economica”

Domenico Venuti sindacoSALEMI – Zero casi di positività al coronavirus a Salemi, cittadina in provincia di Trapani che già dal 4 maggio non è più ‘zona rossa’. Negativizzati anche i tamponi degli ultimi 2 pazienti che risultavano ancora positivi. Il dato è stato fornito dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti. La fase dell’emergenza epidemiologica a Salemi si chiude quindi con 24 guarigioni e un decesso. “Sono state settimane difficili per la città ma siamo riusciti a venirne fuori grazie anche al lavoro dell’Asp, che ci ha dato un valido sostegno attraverso il suo dipartimento di Prevenzione, e all’impegno di tutti i salemitani che sono stati capaci di mettere in campo disciplina di comportamento e un grande spirito di solidarietà reciproca & …









