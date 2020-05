Covid-19, agricoltura e pratiche sleali. E l’Unione Europea invece di tutelare il settore rimane a guardare

Ancora una volta uno dei settori trainanti dell’economia italiana, l’Agricoltura, vittima e non solo causa Mr. Covid-19. Vittima di pratiche commerciali sleali mentre l’Unione Europea se la prende comoda nell’attuare la normativa che dovrebbe, invece, proteggere questo settore.

Le pratiche commerciali sleali, meglio note come UTP creano disastri: squilibri nella catena di approvvigionamento alimentare. Il potere contrattuale è in mano ai grandi operatori di conseguenza piccoli proprietari, singoli agricoltori si trovano a dover sottostare alle decisioni dei più grandi, spesso rimettendoci e non poco.

La Ue ha approvato, un anno fa, una serie di regole per affrontare le pratiche commerciali sleali. Nel frattempo 20 Stati avevano già adottato una propria legislazione in materia.

Tuttavia, molti membri nazionali dell’organizzazione di agricoltori dell’UE COPA-COGECA stanno segnalando un picco negli UTP dall’inizio della pandemia, inclusa la pressione al …









