Cous Cous Fest 2020, a lavoro per un’edizione in sicurezza

Non sarà la solita edizione, eppure a San Vito Lo Capo si pensa a quella che sarà la 23^ edizione del Cous Cous Fest. Perché si svolgerà. È quanto riporta balarm.it in cui si precisa come «nel caso in cui ci dovessero essere limitazioni decise, abbiamo già un piano B cui abbiamo lavorato nella fase di re format: allungheremo l’evento – ha dichiarato Marcello Orlando, capo progetto del Cous Cous Fest e amministratore di Feedback – protraendolo da settembre a ottobre, concentrandolo in questo caso solo nei fine settimana».

Il Coronavirus non ferma la macchina organizzatrice del Cous Cous Fest. Nel sito istituzionale c’è già il periodo indicato, dal 18 al 27 Settembre, nonostante ci sia anche una certa attesa nel conoscere se e come si terranno i grandi concerti che negli anni hanno visto a San Vito artisti del …









