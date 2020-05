Coronavirus, pronto il nuovo test: esito in 3 minuti

Analogo ad un test di gravidanza, il nuovo test rapido salivare(Trs), proposto dall’Azienda Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi in collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese, potrebbe essere un valida risposta per verificare la positività di un soggetto al coronavirus. Il test, infatti, raccoglie la saliva su una striscia di carta assorbente trattata con un specifico reagente, riuscendo a diagnosticare la positività del al Covid-19 entro pochi minuti: dai 3 ai 6. Alla stessa stregua di un test di gravidanza, se compare una sola banda colorata il risultato è negativo, due bande indicando la positività. Secondo l’Università dell’Insubria inoltre, questo test sarà anche in grado di diagnosticare la positività dei soggetti asintomatici.A dirigere l’equipe che ha messo a punto il test sono stati il rettore dell’università Angelo …









