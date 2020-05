Coronavirus, il Comune di Paceco pubblica l’avviso per le misure a favore delle famiglie bisognose

Il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, ha emesso un Avviso pubblico a favore dei nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19.

È disposta l’assegnazione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas) a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale – Priorità di investimento 9.i) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione di riferimento 9.1.3).

Presentando domanda entro il termine del prossimo 15 maggio, si può beneficiare di buoni spesa/voucher che per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di: 300 euro per un nucleo composto da una sola persona; 400 euro per un nucleo composto da due persone; 600 euro per un nucleo composto da tre persone; 700 euro per un nucleo composto da …









