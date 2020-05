Coronavirus, a giugno riaprono asili nido e centri per bambini. Ecco come 

A Giugno riaprono in Italia asili nido e centri per bambini.

Prima di entrare nell’area di contatto con gli altri, a tutti, bambini e operatori verrà misura la febbre e sarà obbligatorio lavarsi le mani in fontanelle e lavandini posti all’ingresso. Ci sarà l’ obbligo di certificati medici per grandi e piccoli e ai primi sintomi di febbre, ovviamente, si starà a casa.

Il piano è stato messo a punto dall’Anci, dai ministeri della Famiglia, Istruzione, Salute e Lavoro insieme alla Sip, società italiana di pediatria, e destinati a tutti quei soggetti (associazioni, centri sportivi, oratori) che organizzeranno l’estate dei bambini.

I bambini saranno divisi in gruppi piccoli e piccolissimi, senza contatti tra i diversi gruppi e sempre con lo stesso operatore. Un sistema a “isole” per garantire il distanziamento sociale ed evitare, nel caso di un contagio all’interno di un …









