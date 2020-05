Cassa integrazione Sicilia, Musumeci: “Chiedo scusa per i ritardi, la responsabilità è mia”

In questi giorni a tenere banco in Sicilia è stato il problema dell’erogazione della cassa integrazione. In un momento di grave crisi economico sociale oltre che sanitaria ci si aspettava un’accelerazione delle procedure invece non si capiscono le ragioni dei ritardi di questi pagamenti. Tantissimi i lavoratori in attesa di questo aiuto economico che tarda ad arrivare per problemi “burocratici”. Per questo, oggi, il presidente Musumeci è intervenuto in diretta da Palazzo d’Orleans, per fare chiarezza su quest’importante tema.

“Voglio chiedere scusa a tutti i lavoratori che hanno atteso e attendono le risorse che a loro spettano, ha dichiarato Musumeci. Capisco la sofferenza: abbiamo ricevuto lettere dei lavoratori e dei figli, che hanno evidenziato le difficoltà economiche delle famiglie. Mi assumo tutta la responsabilità politica, è giusto metterci la faccia in questi casi”. E continua: “ …









Leggi la notizia completa