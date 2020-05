Campobello. Cambio toponimo: “LIberi per Cambiare” ringrazia il portavoce del M5S

Il gruppo “LIberi per Cambiare” vuole ringraziare Tommaso Di Maria consigliere comunale,portavoce 5 stelle per il senso civico manifestato nel fare sua la nostra proposta di cambiare il toponimo della via Makallè con quello del 25 aprile, adoperandosi a presentare un ordine del giorno in consiglio comunale.

Da uomini ispirati da principi di libertà incondizionata per tutti i popoli della terra,ci rivolgiamo attraverso il presidente del Consiglio Comunale- sig. Tumminello Simone a tutti i consiglieri affinché approvino ad unanimità quanto richiesto dal consigliere Di maria.

Ribadiamo ancora che leggere un toponimo, tra le mura della nostra città, che ricorda un periodo della nostra storia italica colonialista, imperialista,fondata su atti di guerra- usando anche armi chimiche- contro un popolo libero diverso da noi per colore della pelle ma ricco di civiltà,cultura e dotato di una propria identità che trova radici …









