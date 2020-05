Riapre ad Ottobre 2020 l’ospedale di Marsala.

Lo ha appena annunciato l’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, a Marsala, in conferenza stampa a Sala delle Lapidi.

Come anticipato da Tp24, il vecchio ospedale San Biagio diventerà un Covid – hospital, e così il “Paolo Borsellino” tornerà alla normalità.

