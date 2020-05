A CAMPOBELLO DOMANI RIAPRE IL MERCATINO SETTIMANALE: DISTANZA DI SICUREZZA E MASCHERINE

Potranno operare solo esercenti del settore alimentare. Al cimitero comunale si continuerà con gli ingressi contingentati sino a 100 persone. Dall’11 maggio, prevista anche l’apertura pomeridiana il lunedì e il mercoledì

Nel rigoroso rispetto delle misure di igiene e di distanziamento sociale disposte dal Governo per la cosiddetta “Fase 2”, a partire da domani, venerdì 8 maggio 2020, ripartirà il mercatino settimanale a Campobello di Mazara.

Lo ha disposto, ieri, con propria ordinanza, il sindaco Giuseppe Castiglione, recependo le recenti indicazioni ministeriali e regionali in base alle quali, all’interno del mercatino, potranno operare esclusivamente gli esercenti del settore alimentare, in quanto considerato “un servizio essenziale” per i cittadini al fine di soddisfare i bisogni primari degli stessi.

Il provvedimento (n. 160 del 6 maggio 2020) è stato adottato dal Sindaco alla luce degli incoraggianti dati relativi alla situazione epidemiologica locale, che ieri ha …









Leggi la notizia completa