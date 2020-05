Trapani, paura per una signora anziana in Via Virgilio 

Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti in una abitazione della via Virgilio a Trapani dove vive da sola un’anziana. Da giorni la donna non dava sue notizie. Circostanza che ha allarmato i vicini.

In via Virgilio sono così arrivati i militari dell’Arma e i pompieri che hanno trovato l’anziana sul divano. Stava bene ma era giù di morale probabilmente per la situazione del momento.

Carabinieri e vigili l’hanno rincuorata. Poi sono andati via. In fondo, per fortuna, si è trattato di un falso allarme.









