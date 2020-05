“Spunta lu suli”. Il messggio di speranza del gruppo Marsala Antica. Video

Da parte del Gruppo Folklorico “Marsala Antica” un messaggio di speranza e di ottimismo in questo momento così difficile per tutti, oltre che un omaggio alla Sicilia e in particolare alla città di Marsala.

“Abbiamo pensato di metterci in gioco, facendo quello che da più di trenta anni il nostro gruppo ha sempre fatto, e cioè portare il calore e i colori della nostra Sicilia in giro per il mondo. Lontani fisicamente, ma vicini nel cuore, vogliamo dire a tutti coloro che guarderanno il video che siamo sicuri che “spunta lu suli e squagghia la jlata”, dopo ogni tempesta torna sempre il sereno!”.











