Sicilia, la farsa della cassa integrazione. Adesso arrivano gli ispettori 

Morire di virus o di burocrazia?

Continua la farsa della cassa integrazione in deroga in Sicilia. La Regione procede nell’esame delle domande con una lentezza esasperante. Ieri è emerso che gli impiegati regionali vogliono un bonus di dieci euro a pratica, per velocizzare la procedura, e la richiesta, oltre a creare indignazione, dato che ci sono molte aziende sul lastrico, e decine di migliaia di lavoratori che non vedono un euro da marzo, ha suscitato anche una reazione nel Governo, che ha deciso di inviare degli ispettori in Sicilia per capire cosa stia succedendo.

La ministra della Funzione pubblica Fabiola Dadone annuncia una ispezione in Sicilia: “Ho attivato l’Ispettorato del dipartimento Funzione Pubblica per avere chiarimenti”in merito alla di ulteriori bonus retributivi, da parte dei sindacati dei dipendenti della regione siciliana, per lo sblocco delle pratiche sulla cassa integrazione in deroga”, scrive la ministra. “La Pubblica amministrazione …









