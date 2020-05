Scrive Vittorio Alfieri, sulla vicenda Di Matteo – Bonafede in Tv

Caro direttore, come era prevedibile domenica scorsa alla trasmissione tv l’Arena di Giletti, il clou è stato la vicenda delle dimissioni dal DAP del dott. Basentini e della concessione detenzione domiciliare al boss Pasquale Zagaria. Il conduttore ricostruisce la vicenda e le comunicazioni intercorse tra il magistrato del tribunale di sorveglianza di Sassari, il carteggio elettronico dura un mese, fino a quando il magistrato di Sassari non riceve l’indicazione di un carcere alternativo che può prendere in cura il boss. Clamorosa che un e-mail di risposta del DAP fu inviata ad un indirizzo errato del tribunale. Tra gli ospiti della trasmissione l’ex iena ora europarlamentare dei pentastellati dopo aver tentato l’accesso al parlamento italiano senza successo alle elezioni del 2018, Dino Giarrusso, nel frattempo prima di essere eletto nel 2019 ha ricoperto il ruolo di consulente del viceministro, istruzione ricerca e università, anche per vigilare sui concorsi di quest’ultima. …









