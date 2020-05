Sanatoria per gli immigrati irregolari. La ministra Bellanova verso le dimissioni

Alta tensione nel governo. La ministra Teresa Bellanova ha minacciato le dimissioni se non passa, nel decreto con le misure anti-covid, la sanatoria per gli immigrati irregolari, braccianti spesso ridotti in schiavitù nelle campagne italiane.

E’ una misura che serve a dare dignità a queste persone, a fare emergere il lavoro nero, a contrastare il caporalato. Oltre ad esserci un problema sanitario: queste persone sono come dei fantasmi, e quindi non sono neanche “tracciabili”.

Sull’emersione dei lavoratori in nero c’è “una condivisione di fondo – ha detto a Radio anch’io la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese -. Ieri abbiamo avuto degli incontri. Riguarderà anche tanti italiani oltre che gli stranieri. C’è la necessità di far emergere questi lavoratori non solo per garantire i diritti delle persone, ma anche per esigenze di sicurezza sanitaria che in questo momento sono necessarie. Stiamo lavorando e spero che …









