Salemi. Prorogata la scadenza per richiedere contributo integrazione affitto 2018

Salemi. Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione del contributo per l’integrazione dell’affitto per l’anno di locazione 2018.

Le disposizioni del Governo nazionale derivanti dal propagarsi del contagio da Covid-19, limitano la possibilità dei cittadini di muoversi, e di conseguenza di raggiungere gli uffici comunali preposti per la consegna delle domande. Per tale motivo l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha deciso di prolungare la scadenza al 13 maggio 2020.

Valentina Mirto









