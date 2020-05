Rifiuti a Castelvetrano, impossibile ridurre la Tari

Un incontro sul sistema dei rifiuti si è svolto al palazzo comunale di Castelvetrano nell’ambito del Tavolo anticrisi causato dall’emergenza Coronavirus e istituito dall’Amministrazione comunale.

Al tavolo hanno partecipato, Luciano Babos della “Sager”, la ditta che in città gestisce la raccolta dei rifiuti, il sindaco Enzo Alfano, il vice Biagio Virzì e i consiglieri Monica Di Bella, Antonino Manuzza, Rosy Milazzo e Francesco Casablanca.

E’ stata fatta una proposta per il risparmio della Tari, ritenuta però impraticabile, perché, nonostante l’emergenza coronavirus e le attività chiuse, la quantità di rifiuti prodotta è rimasta invariata, la società ha raccolto i rifiuti prodotti dai positivi in quarantena e per il Comune i costi non sono cambiati.

