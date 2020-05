Rallentare il decorso dell’Alzheimer, dottoressa trapanese leader del gruppo di ricerca

Rallentare il decorso del morbo di Alzheimer iniziando una terapia nella fase asintomatica potrebbe essere possibile. Lo studio preclinico è condotto dai ricercatori del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” della SAPIENZA Università di Roma, i quali hanno dimostrato che la progressione della malattia potrebbe essere rallentata diminuendo la neuroinfiammazione nel cervello prima che diventi evidente la compromissione cognitiva, ossia una terapia in grado di colpire le prime fasi della patologia. A condurre la ricerca, nel ruolo di team leader, è una trapanese: la Dott.ssa Caterina Scuderi, ricercatrice di farmacologia e tossicologia presso la SAPIENZA Università di Roma. «Iniziare un intervento nella prima fase della malattia, quando sono già state innescate alterazioni cellulari e molecolari ma non si sono ancora verificati gravi danni al cervello, potrebbe offrire un modo per rallentare la progressione della demenza di Alzheimer», dichiara la Scuderi anche …









