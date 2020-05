Processo “Mafia Bet”, la difesa prova a smontare le accuse

Prova a smontare le accuse la difesa di Mario Giorgi, l’imprenditore di Campobello, arrestato lo scorso anno con l’operazione “Mafia Bet”.

Il 61enne è imputato nel processo abbreviato che si sta svolgendo davanti al gup di Palermo Claudia Rosini. Giorgi deve rispondere di associazione mafiosa, estorsione aggravata e corruzione elettorale. Per l’accusa, avrebbe comprato voti per il deputato marsalese Stefano Pellegrino, distribuendo sacchetti della spesa.

L’avvocato Lillo Fiorello sostiene che Giorgi non ha nulla a che fare con Cosa Nostra e non ci sarebbero i pressupposti per il concorso esterno. La difesa ha inoltre evidenziato che l’estorsione non ci sarebbe stata perché non c’è stata minaccia e non ci sarebbero prove per la corrizione elettorale.

Alla prossima udienza, fissata per il 19 maggio, ci si soffermerà su un’intercettazione sulla quale sono totalmente divergenti le valutazioni di accusa e difesa.

