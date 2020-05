Pantelleria, tremila euro di contributo per le donne che partoriscono fuori

Un rimborso di tremila euro per le donne di Pantelleria che partoriranno fuori dall’isola. E’ questo l’emendamento dell’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao. Per questo contributo sono stati stanziati 900 mila euro.

“L’ho proposto alla Commissione Bilancio d’accordo con il Presidente Musumeci e l’Assessore alla salute Ruggero Razza – afferma Armao -. Dobbiamo decidere con l’assessore Razza come utilizzare i novecentomila euro che sono di più di quanto c’è bisogno. La cifra ci mette però al sicuro e lavoriamo per la massima utilizzazione di queste risorse”.

I cittadini di Pantelleria e soprattutto le donne, vista la nuova chiusura del punto nascite dell’ospedale Nagar, avvenuta lo scorso 2 marzo, si chiedono, se dopo l’attivazione di questo contributo, il reparto verrà mai più aperto.

