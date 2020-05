Orrore a Castellammare, cagnolina trovata impiccata ad un albero 

Una cagnolina impiccata ad un albero alla periferia di Castellammare del Golfo. E’ questa la scena che si è presentata ad un uomo in Contrada Ponte Bagni. E’ il secondo caso che si verifica in pochi giorni. Un altro cane infatti era stato trovato impiccato in contrada Gagliardetta.

Sul posto è intervenuta la polizia e un veterinario dell’Asp di Trapani. Il poverino animale è stato trovato con il cappio al collo e secondo i primi rilievi, sembra che l’uccisione sia avvenuta da diversi giorni.

Il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate si augurano che si possa individuare, anche con l’aiuto dei cittadini, il responsabile o i responsabili di questo crimine. E sulla vicenda è intervenuto anche Enrico Rizzi, segretario del Partito Animalista Europeo: “ennesimo atto criminale, un gesto disumano”, il suo commento.













